Uma agência bancária foi invadida e roubada na noite de sexta-feira (28/7), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas o crime só foi notado na manhã de segunda-feira (1º/7).





Segundo o boletim de ocorrência, uma pessoa que faz parte da equipe de segurança da agência acionou a Polícia Militar por volta das 8h da manhã de ontem.





Ela relatou que, ao assumir o serviço, foi até a sala de armamento e sentiu cheiro de queimado. Pouco depois, ela foi acionada por uma outra funcionária que afirmou ter visto um buraco na parede dos fundos do imóvel.





Os militares foram até o local e constataram buracos no muro e nas paredes da instituição que levavam para a sala onde estava o cofre. Além disso, havia diversos papeis e moedas espalhadas pelo chão.

De acordo com o gerente da agência, o alarme da loja disparou uma vez na noite de sexta-feira, quando o crime aconteceu, e uma segunda vez na manhã de sábado (29/6).

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os responsáveis pela vigilância da agência afirmaram que, com o disparo de alarme, uma equipe de seguranças foi acionada para verificar o local, mas não souberam precisar se os agentes de ronda averiguaram o que estava acontecendo.





A perícia foi acionada. No documento policial, funcionários do banco estimam que criminosos levaram mais de R$ 175 mil do cofre. Até o momento, ninguém foi preso.





A reportagem do Estado de Minas tenta contato com a agência bancária para um posicionamento.