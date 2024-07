Moradores de Ribeirão das Neves, município na Região Metropolitana de BH, reclamam do corte de inúmeras árvores na Avenida Canadá, no Bairro Esperança. Eles lamentam a perda das sombras, que tornavam prática de atividades físicas na extensão da via mais agradável.





Elizangela Ribeiro, de 36 anos, é moradora do Bairro Esperança e registrou nas redes sociais cenas de árvores sendo cortadas e sua indignação diante disso (veja vídeo ao fim da reportagem). “Pegou todo mundo de surpresa, não teve consulta pública. Deixou todo mundo indignado”, disse ao Estado de Minas.





Segundo ela, os cortes estão sendo feitos para a construção de um passeio para a prática de atividade física, muito comum na Avenida Canadá. No entanto, Elizangela diz que, para as pessoas que se exercitam, incluindo ela, a perda das sombras das árvores é pior do que precisar correr na rua.





O mesmo pensa uma moradora de Ribeirão das Neves, de 43 anos, e membro do grupo de corrida na Avenida Canadá, que preferiu não se identificar. “Para nós corredores, foi um retrocesso. Depois das 8h fica impossível de treinar”, diz ela se referindo ao sol quente da manhã, que não será mais bloqueado pelas folhas das árvores. A corredora também acredita que, além da importância ambiental, as árvores carregam a história da região, uma vez que foram plantadas por antigos moradores.

Ainda segundo ela, as pessoas que praticam atividade física na via pensavam em um projeto para a construção de um passeio, mas “entre o passeio e as árvores, preferimos as árvores”.





As duas moradoras ouvidas pelo Estado de Minas também dizem que estão sendo cortadas árvores fora do espaço onde será construído o passeio, inclusive onde já existe calçada.





A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Ribeirão das Neves sobre o caso. Por sua vez, o Executivo municipal informou que está ciente da situação e que irá dar um retorno amanhã. O pronunciamento será incluso nesta matéria.

