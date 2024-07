Dois corpos - de pai e filho, de apenas 5 anos - foram encontrados na casa do homem nesta quarta-feira (17/7), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que o homem tenha assassinado o filho e depois tirado a própria vida. Pessoas próximas à família disseram que o homem tinha sinais de depressão depois de se divorciar da mãe da criança.

Foi a ex-mulher que descobriu os corpos, no bairro Lagoinha, na zona sul de Uberlândia. O menino havia passado o dia na casa do pai. Ele foi deixado pela manhã no local a pedido do homem, que dizia estar com saudades do filho.



No fim da tarde, a avó materna foi buscá-lo, mas não foi atendida. A mãe foi chamada. Ela teve que pular o muro da residência para entrar no local.



O filho foi encontrado deitado em uma cama com dois ferimentos no pescoço, provavelmente, feitos com uma faca. O menino ainda estava com a boca tapada com uma fita adesiva.

Já o pai dele estava em outro cômodo, já morto também.

Os corpos passarão por necropsia, o que pode indicar o horário do crime. Vizinhos não ouviram nenhuma movimentação no local. Então não se têm muitas informações sobre como se deu o homicídio e o suicídio.

Segundo a chefia da Polícia Civil, por se tratar de morte violenta, a investigação acontece mesmo que a punibilidade seja extinta, se comprovada a hipótese de o pai ter matado o filho.

Leia também: Mulher que fez ataques racistas a humorista é condenada a deixar prédio

Motivo

Não existe motivo apurado pela polícia, mas especula-se que o pai estivesse em depressão. Ele e a mãe da criança estavam separados e, segundo pessoas próximas da família, o homem vinha apresentando quadro depressivo por isso.

Ainda assim, o crime surpreendeu amigos. O homem não tinha histórico de violência nem de ameaças.

Em uma rede social, a irmã da vítima, revoltada, fez publicações assim que descobriu a morte da criança. “Meu irmão acabou de ser brutalmente assassinato pelo próprio pai”, disse ela.

Até a manhã desta quinta-feira (18/7) não havia previsão de velório e sepultamento de pai e filho.