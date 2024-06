Uberlândia inaugura centro médico e vai atender pacientes do SUS

A cidade de Uberlândia inaugurou na sexta-feira o Centro de Especialidades Médicas, no centro, e com capacidade para realizar até 14 mil consultas por mês.



O Centro de Especialidades Médicas “Ivaldo Vicente Naves”, no centro, deverá aumentar a capacidade de consultas, além de pequenas cirurgias e outros exames, como cardiológicos, oftalmológicos e audiometria.



“O Centro de Especialidades é uma forma de centralizar as consultas com especialistas em um só lugar e com muito mais oferta de vagas. Teremos um olhar mais próximo dos atendimentos e, logicamente, com outro resultado que beneficia o povo de Uberlândia”, disse o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão.



De acordo com a prefeitura, o espaço tem três andares, com uma área total de 1600 m², 16 consultórios médicos e 5 salas (sala de emergência, pequena cirurgia, sala de audiometria, equipe multiprofissional e sala para exames cardiológicos e para audiometria).



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de R$ 3,6 milhões serão investidos na utilização do prédio ao longo de cinco anos. Outros R$ 400 mil foram investidos na instalação dos equipamentos necessários no local.



O CEM terá capacidade de atender até 14 mil consultas, 1.200 procedimentos, 60 testes ergonométricos e 180 exames de audiometria.



Serviço

O horário de funcionamento será das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. O fluxo de marcação das consultas para o Centro de Especialidades é o mesmo para outras unidades de saúde da rede municipal. A porta de entrada para os serviços são as Unidades Básicas de Saúde por meio da Central Municipal de Regulação.