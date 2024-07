Um homem, de 36 anos, e uma mulher, de 37, foram presos preventivamente nesta quarta-feira (17/7) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O casal é suspeito de integrar uma associação criminosa envolvida em uma série de crimes no Bairro Jardim Felicidade, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo as investigações, o grupo criminoso tem conexão com uma grande facção do estado do Rio de Janeiro, a qual estaria fornecendo armamentos para conflitos do tráfico contra um grupo rival, ligado a uma associação criminosa de São Paulo.

Além das prisões, foi cumprido um mandado de busca na residência do casal, em Vespasiano, na Região Metropolitana da capital. Como resultado, duas pistolas calibre 9mm, uma delas com numeração suprimida, e munições foram apreendidas.

A equipe da 1ª Delegacia de Polícia Civil em Venda Nova, responsável pela ação, também apreendeu cadernos com anotações detalhadas da movimentação financeira do tráfico e um celular do homem, apontado como líder da associação criminosa.





Investigação

O delegado Gabriel Ciríaco Fonseca disse que "essa operação reforça o comprometimento da PCMG no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta que assola o estado, à medida que conseguimos desmantelar as organizações criminosas".

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem para prisão de outros membros da associação criminosa.