O Mirante do Mangabeiras, localizado Rua Pedro José Pardo, 1.000, no Bairro de mesmo nome na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, tem novo horário de funcionamento. A partir de agora, o lugar ficará aberto todos os dias, das 8h às 21h.

Com aproximadamente 35 mil metros quadrados, o Mirante foi incorporado ao Parque das Mangabeiras Maurício Campos, que é responsável pela administração do espaço. O local possui deques de madeira, banheiros públicos e bebedouros. Além disso, uma rampa possibilita o acesso à praça principal que conta com bancos, passeio, jardim e vagas de estacionamento para os visitantes que possuem mobilidade reduzida.

Observar a cidade do alto e como ela se relaciona com a natureza ao seu redor é uma das propostas do Mirante do Mangabeiras. Para isso, uma luneta para observação terrestre foi instalada, e pode ser usada gratuitamente. O local é um dos pontos mais elevados da capital com, aproximadamente, 1.170 metros de altitude, por isso, é sempre procurado por quem gosta de admirar o pôr-do-sol.

Durante recessos e feriados, o mirante pode ser uma boa opção de lazer para todas as idades. Os deques que compõem sua estrutura permitem práticas como piquenique, yoga, relaxamento e até brincadeiras com as crianças.

Como o mirante se tornou um ponto turístico

O Mirante do Mangabeiras surgiu sem a proposta de ser um ponto turístico. Localizado na Praça Ephigenio Salles, numa área obtida pelo jornalista Acílio Lara Resende, o lugar era apenas uma rua sem saída, onde, em 1976, foi implantada a Rádio Jornal do Brasil, a primeira emissora FM.

Aos poucos, funcionários da emissora encantados com o "belo horizonte" foram apresentando aos parentes e amigos, e o espaço foi reconhecido como atração turística da cidade. Durante muito tempo, o Mirante foi chamado de “Alto das Mangabeiras”. Depois, “Mirante do Mangabeiras”.

Férias no Mangabeiras

Próximo ao mirante, o Parque das Mangabeiras recebe uma Gincana Ambiental, dedicada a crianças de 6 a 12 anos, para o período de férias escolares. O objetivo é ensinar de maneira divertida e interativa a importância da preservação do meio ambiente. É indicado fazer a inscrição no local 15 minutos antes de cada horário.

Data: dias 17, 19, 24 e 26/7

Horários: 10h; 14h, e 15h30

Local: Parque Esportivo (pista de skate) - Av. José do Patrocínio Pontes, 580 - Mangabeiras

Telefone: (31) 3277-8277