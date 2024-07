A dúvida quanto a existência de janelas no prédio da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais (GLMMG) surgiu após um vídeo viralizar nas redes sociais

Um prédio da Maçonaria localizado na Avenida Brasil, na Região Leste de Belo Horizonte, foi alvo de muitas dúvidas após a página do Instagram ‘bhemeupais’ fazer uma postagem mostrando que o prédio não tem janelas. O vídeo viralizou nas redes e muitas pessoas se perguntaram como é feita a ventilação da construção e se questionaram por qual motivo o prédio não teria janelas. O Estado de Minas conversou com um líder da Maçonaria mineira para tirar as dúvidas.





O prédio em questão é o da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais (GLMMG). A construção possui 10 andares e abriga reuniões de lojas maçônicas e outras organizações que contam com o apoio da maçonaria.

As reuniões acontecem em templos e, ao todo, a Grande Loja conta com 12, que se reúnem por dia no local. A construção também conta com espaços administrativos e para realização de eventos abertos.

A GLMMG existe na capital mineira desde 1924, mas o considerado 'Palácio Maçônico' foi construído na Avenida Brasil apenas em 1950. Já a oficialização da construção com o lançamento da Pedra Fundamental aconteceu em junho de 1986.





Mas, e as janelas?

Ao contrário do que muitos pensam, os três primeiros andares possuem janelas, o primeiro contempla uma portaria e o templo nobre. Nesse templo são realizadas reuniões para públicos maiores. Já o segundo andar é da administração do prédio. No terceiro e último andares também há janelas, este, inclusive, possui uma lanchonete, um salão de festa e uma varanda.







Os outros templos, onde acontecem a maior parte das reuniões, ficam do quarto ao nono andares, os que o vídeo mostra. O Grão Mestre da GLMMG, Rodrigo dos Anjos, explica que os outros seis andares não possuem as tradicionais janelas, mas têm sancas. “São umas sancas, um espaço de ventilação, que para iluminação não serve mesmo, a iluminação lá é toda artificial, por lâmpadas, mas a gente tem essas sancas para ventilação. Até pelas fotos do prédio por fora dá para ver que tem uns rasgos na parede, nas laterais”, explica.

De acordo com o líder da instituição, o motivo para não ter as janelas é bem simples. “A gente não tem janelas como se esperaria que tivesse em qualquer prédio por uma questão de manter a privacidade mesmo, para não devassar visualmente o espaço”, explica Rodrigo.





O maçom ressalta que nenhum templo maçônico possui janelas e o motivo é justamente para preservar a privacidade das reuniões fechadas. Além dos maçons, a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais também abriga reuniões das organizações patrocinadas pela maçonaria conhecidas com Filhas de Jó Internacional, Demolay e Estrela do Oriente.

Ainda de acordo com o Grão Mestre, a Maçonaria é uma instituição que trabalha em prol da humanidade. “A gente trabalha mais para o exterior, para a sociedade, do que para nós mesmos, mas é claro que durante os trabalhos acaba que o desenvolvimento pessoal é contemplado também, mas o objetivo principal é o crescimento e o engrandecimento da sociedade”, ressalta.





A entrada na Maçonaria é restrita. Para ser um maçom é preciso receber o convite de um membro da loja. “O ingresso é todo via convite mesmo, sim. Algum maçom tem que fazer essa indicação, esse convite e aí passa por todo o período, o processo de pesquisa, de sindicâncias e, depois, tem uma votação. Caso aprovada, a pessoa entra”, esclarece Rodrigo dos Anjos.

Apesar da existência de organizações paramaçônicas, a Maçonaria é apenas para homens. A instituição alerta que muitas pessoas acabam caindo em golpes de ‘maçonarias virtuais’ ou maçonarias para mulheres.

“É preciso ter muita atenção com links contendo falsos convites para ingresso na Maçonaria. Não existe Maçonaria pela internet, venda de material, inscrição ou relógio maçônico. Fiquem atentos a golpes. Maçonaria é somente com convite e ingresso com aprovação de uma Loja Regular”, alerta a organização.

