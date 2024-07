Homem foi baleado no tórax e quadril e segue internado no Hospital Risoleta Neves

Duas denúncias levaram a Polícia Militar a um homem de 33 anos preso depois de trocar tiros com os militares na noite desta terça-feira (16/7) no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o major Rabelo, a corporação recebeu duas denúncias sobre o homem, em uma delas ele havia sido condenado por um homicídio em 2010.





A outra denúncia era de que ele estaria guardando as armas usadas na chacina em uma festa infantil, acontecida em Ribeirão das Neves, em 23 de maio último, quando foram mortas duas crianças, Felipe Júnior Moreira Lima, de 26 anos, seu filho, Heitor Felipe, de 9 anos, e a prima Layze Manuelly de Oliveira, de 11 anos.





O homem foi ferido com tiros no tórax e quadril, sendo levado para o Hospital Risoleta Neves, na Região Norte de BH. Ao efetuar a prisão, a PM cumpriu o mandado de prisão existente contra o homem. Ele segue internado sob escolta policial.





Segundo o Boletim de Ocorrência, ao chegarem à casa, o suspeito abriu o portão com uma arma em mãos, atirando contra os policiais, que revidaram.





Em seguida, o suspeito fugiu para o interior da residência. Os policiais deram ordem para que ele se entregasse, mas o homem ignorou as ordens e pulou o muro dos fundos da casa.





Moradores de imóveis vizinhos apontaram a direção do homem para a polícia, que montou uma operação de cerco e bloqueio na região. O homem trocou mais tiros com a PM novamente, até que resolveu obedecer as ordens de parada dos agentes e soltar a arma.





Ainda de acordo com a polícia, o homem é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e diversos homicídios na cidade de Ribeirão das Neves. Os militares apreenderam um revólver calibre 38 com três munições intactas e duas deflagradas.