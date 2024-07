Com o início de julho chegam também as férias escolares. Por isso, nada melhor do que ter uma agenda recheada de atividades para entreter as crianças. Durante o mês, Belo Horizonte oferecerá uma programação diversificada, que conta com exposições e espetáculos teatrais até colônias de férias. O Estado de Minas separou uma lista de opções para curtir o recesso escolar na capital.





Programação cultural

CCBB

Com entrada gratuita, o CCBB BH recebe até o dia 9 de setembro a exposição “Mundo Zira - Ziraldo Interativo” em homenagem ao cartunista, desenhista, jornalista, cronista e chargista brasileiro. A curadoria de Adriana Lins e Daniela Thomas conecta o público ao mundo dos personagens de Ziraldo, com uma experiência interativa e sensorial. Às quartas-feiras, novos ingressos são disponibilizados no site e na bilheteria. Crianças menores de 5 anos não precisam apresentá-lo.

Data: até 9/9



Horário: quarta a segunda, das 10h às 22h

Local: Centro Cultural Banco Do Brasil / Praça da Liberdade, 450 - Funcionários

Museu das Minas e do Metal

Do dia 16 a 28 de julho, o MM Gerdau (Museu das Minas e do Metal) apresenta o “Férias é no Museu!”, projeto voltado para as crianças e suas famílias. Nesta edição, o MM Gerdau explora “A Extraordinária Mente de Djalminha”, personagem inspirado no importante geocientista e patrono do museu, Djalma Guimarães. O evento oferece um programa cheio de oficinas e atividades lúdicas que levam a diversos conceitos sobre o universo mineral, a formação das rochas, além de histórias pela região da Amazônia.

Confira a programação completa aqui.



Data : 16 a 19/07 e 23 a 26/07



Horário: 10h30 e 14h30

Local: MM Gerdau (Praça de Convivência e Auditório Bateia) / Praça da Liberdade, nº 680

Casa Fiat de Cultura

A personagem desenhada pelo norte-italiano Francesco Tullio-Altan, Pimpa, apresenta ao Brasil, pela primeira vez, a Itália e suas tradições, além de elos entre o país e a capital mineira, em um formato de instalação criativa na Casa Fiat de Cultura. No percurso lúdico, será possível interagir com diferentes ambientes, completando desafios e jogos.

A exposição é gratuita e fica em cartaz entre 9 de julho e 18 de agosto deste ano. Não é preciso retirar ingressos, mas podem haver filas.

Data: 9 de julho a 18 de agosto

Horário: terça-feira a sexta-feira, das 10h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h

Local: Casa Fiat de Cultura - Praça da Liberdade, nº 10, Funcionários

Memorial Vale

Dos dias 17 a 21 de julho, o Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade, irá contar com uma programação especial para as crianças, com destaque para oficinas gratuitas. As atividades incluem literatura, artes visuais, oficinas de pintura e muito mais. No sábado (6/7) e domingo (7/7), o museu oferece as oficinas Criativa de Colagem e a Ninho de Leitura. As inscrições devem ser feitas com 30 minutos de antecedência no local.





Confira aqui os horários e a programação completa.





Data: 17 a 21 de julho

Local: Memorial Vale – Praça da Liberdade, 640 – Savassi





Museu dos Brinquedos

No Museu dos Brinquedos, salas expositivas, brincadeiras no pátio, teatro de marionetes e oficina de construção de brinquedos com material reciclado se destacam como ótimas opções nas férias. As paredes do pátio são uma grande lousa de giz do cenário de atividades lúdicas e brincadeiras, como bambolê e totó. Os ingressos podem ser retirados diretamente na bilheteria e custam R$ 30 inteira e R$ 15, meia.





Horário: terça à sexta: das 9h às 12h e das 13h às 16h; sábados e feriados: das 10h às 12h30 e das 14h às 17h

Local: Avenida Afonso Pena, 2564 - Funcionários

Espaço do Conhecimento UFMG

Também localizado no Circuito Liberdade, o Espaço do Conhecimento UFMG oferece uma verdadeira imersão aos astros. A agenda do mês está recheada de sessões de planetário, observação noturna e solar, exposições e diversas oficinas educativas. Confira a programação completa.







Local: Praça da Liberdade, 700

Horário: terça a domingo de 10h às 17h / sábado: 10h às 21h

Blow Up

Uma exposição multissensorial aguarda toda a criançada no BH Outlet. A “Blow Up” é interativa e possui esculturas infláveis, cenários, luzes coloridas, pula-pula e piscina de bolinhas. A mostra promete encantar até os adultos, que com certeza vão querer brincar de ser criança.







Local: BH Outlet, Belvedere

Data: até 18 de agosto

Ingressos a partir de R$ 30

O Pequeno Príncipe

A Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, situada na Praça da Liberdade, também tem programação para julho. A exposição “O Pequeno Príncipe” apresenta uma coleção diversificada de edições do livro em várias línguas e dialetos, incluindo versões em português e cordel. Além disso, o público também poderá apreciar ilustrações originais de diferentes artistas.

Local: Praça da Liberdade, 21 - Setor Infantojuvenil da biblioteca

Data: 15 de julho a 31 de agosto

Mostra infantil no Cine Santa Tereza

Começa no próximo sábado (6/7) o Especial Infantil de Férias do Cine Santa Tereza. Serão exibidos títulos nacionais infanto-juvenis que retratam a diversidade cultural. A programação inclui adaptações de autores de destaque do universo infantil, como Ziraldo, Maurício de Souza e Maria Clara Machado, além da representação do universo de uma das mais importantes pintoras brasileiras, Tarsila do Amaral.

A programação conta com uma Sessão Azul, voltada para todos os públicos e com atenção especial às pessoas com transtorno do espectro autista. Os ingressos estão disponíveis pelo sympla e na bilheteria do cinema, 30 minutos antes da exibição. Veja os filmes abaixo.





6/7, sábado, 16h30

Detetives do Prédio Azul 3: Uma Aventura no Fim do Mundo





7/7, domingo, 16h30

Turma da Mônica - Lições





13/7, sábado, 16h30

Pluft, o Fantasminha

Sessão azul





14/7, domingo, 16h30

Menino Maluquinho - O Filme





30/7, terça, 16h30

Tainá: uma aventura na Amazônia





31/7, quarta, 16h30

Tarsilinha





Local: Cine Santa Tereza - Rua Estrela do Sul, 89 - Santa Tereza

Teatro do Centro Cultural Unimed

Dois espetáculos infantis estreiam no teatro este mês.

"Branca de Neve" estará em cartaz e traz uma proposta interativa e com muita músicas que preenchem o Teatro do Centro Cultural Unimed. Os ingressos da adaptação do conto de fadas variam entre R$ 60 inteira e R$ 30, meia, e podem ser adquiridos aqui ou na bilheteria do teatro.

Data: 14 de julho



Horário: 16h

Local: Rua da Bahia, 2244, Lourdes



A montagem mineira de “Os Saltimbancos”, apresentação comemorativa de 24 anos do clássico musical de Chico Buarque, também marca presença no teatro. A história do jumento, do cachorro, da galinha e da gata que decidem ir para cidade para serem músicos.

Data: 7 de julho

Horário: 16h

Mogli - O menino lobo no Teatro Marília

O Teatro Marília recebe, nos dias 13 e 14 de julho, às 16h, o espetáculo infantil “Mogli, o Menino Lobo", da Reticências Núcleo de Artes Cênicas. Baseado na obra “O Livro da Selva”, escrita em 1894 pelo autor Rudyard Kipling, o clássico promete divertir toda a família com uma história cheia de ação, aventura e amizade. Os ingressos variam entre R$ 60, inteira, e R$ 30, meia, e podem ser adquiridos aqui ou na bilheteria do teatro a partir de duas horas antes da peça.





Data: 13 e 14 de julho

Horário: 16h

Local: Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia

Sesc Palladium

O Sesc Palladium recebe nestas férias o #TemTodoSábado. O projeto oferece uma programação desenvolvida para toda a família. De 14h30 às 16h terá a disposição uma série de brinquedos e brincadeiras, além dos espaços de desenho e leitura e as atividades artísticas. Mais informações

Local: Rua Rio de Janeiro, 1046

Horário: todo sábado de 14h30 às 16h





Casa dos Quadrinhos

A casa dos quadrinhos é uma escola de desenho, técnicas de animação, escultura, 3D, quadrinhos, ilustração e pintura digital localizada próxima ao Circuito Liberdade. Para aqueles que desejam aprender algo novo, a casa vai oferecer cursos para as férias.

Local: Avenida João Pinheiro, 277

Horário: segunda a sexta de 8h às 18h

Brinquedoteca do Barreiro

A Brinquedoteca do Barreiro tem uma programação especial nas férias de julho. O valor é de R$ 30 por hora. Confira as oficinas e atividades:

15/7 - oficina de slime



16/7 - Oficina de jardinagem

17/7 - Oficina de cupcake

18/7 - Fábrica de massinha

19/7 - Fábrica de lança pompom

20/7 - Livre

22/7 - Decoração de ecobag

23/7 - Pintura em gesso

24/7 - Boneco ecológico

25/7 - Noite das princesas

26/7 - Slime

27/7 - Livre

29/7 - Slime

20/7 - Oficina de caleidoscópio

31/7 - Pintura





Data: de 15/7 a 3/8

Horário: de 9h às 18h

Local: Rua Rodolfo Jacob , 76 - Barreiro

Classificação: crianças de 0 a 10 anos





Férias na escola

As escolas da Rede Municipal têm, nos meses de janeiro e julho, o “Programa Escola nas Férias", realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Educação. Nesse período, as escolas se abrem e acolhem crianças e adolescentes com jogos, brincadeiras, atividades esportivas, apresentações artísticas, passeios (em parques, zoológico, cinema) e práticas culturais durante o período das férias escolares.





A edição deste ano conta com 82 escolas participantes, em todas as regiões da cidade. O público interessado pode procurar a unidade mais próxima de sua residência e se inscrever para participar, mas as vagas são limitadas.





Programação ao ar livre

Os parques municipais recebem uma programação especial, neste mês, com o projeto “Férias nos Parques”. Espetáculos, dança, música, feira, brincadeiras e rua de lazer movimentam nove áreas verdes da cidade, com atividades gratuitas para toda a família.





Festival Porto Blue Sound

O Festival Porto Blue Sound celebra o jazz e o blues ao reunir nomes nacionais e internacionais, como o guitarrista americano Robben Ford e a cantora JJ Thames. O evento contará com muita música e atividades gratuitas para as crianças, como oficinas de desenho, malabares e pintura artística facial, das 11h às 16h.





Data: 14/7

Horário: 11h às 19h

Local: Parque Municipal Juscelino Kubitschek - Av. Bandeirantes, 240 - Sion

Gincana Ambiental

O Parque das Mangabeiras recebe uma Gincana Ambiental, especialmente para crianças de 6 a 12 anos, com o objetivo de ensinar de maneira divertida e interativa a importância da preservação do meio ambiente. É indicado fazer a inscrição no local 15 minutos antes de cada horário.





Data: dias 17, 19, 24 e 26 de julho

Horários: 10h; 14h, e 15h30

Local: Parque Esportivo (pista de skate) - Av. José do Patrocínio Pontes, 580 - Mangabeiras

Trilha guiada

Para aqueles a partir dos 12 anos que apreciam o contato com a natureza, essa programação pode agradar. No dia 21 uma trilha guiada pelo Parque Serra do Curral levará o público por um percurso que permite conhecer os campos rupestres do parque e suas espécies. Vale lembrar que a atividade não é indicada para pessoas com dificuldades de locomoção. Obrigatório o uso de calçados fechados. Recomenda-se o uso de filtros solares, chapéus, bonés, repelentes e garrafinhas para hidratação.

Local: Av. José do Patrocínio Pontes, 1951 – Mangabeiras

Data e horários: 21/7, saídas às 8h30, 9h30 e 10h30 (20 vagas por horário)

Inscrição no local 15 minutos antes de cada horário por ordem de chegada.

Zoológico

Fundado em 1959, o Jardim Zoológico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica se transformou em um importante espaço de lazer na cidade. Ele abriga cerca de 250 espécies entre répteis, aves, anfíbios e mamíferos. Além disso possui um borboletário e um aquário que podem ser visitados durante o passeio.

Local: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 8000

Horário: terça a domingo e feriados, das 8h às 17h

Aquário do Rio São Francisco

Localizado dentro do Zoo de BH, o aquário terá uma edição do projeto “Uma noite no aquário”. A atividade consiste em uma visita durante a noite, pelos 22 tanques que compõem o espaço. A visitação ocorre das 18h30 às 22h. Os visitantes poderão ter acesso aos “bastidores” e ver como é a dinâmica do equipamento.

O acesso ao aquário para visitação noturna é feito exclusivamente pela portaria da Avenida Antônio Francisco Lisboa, 450.

Local: Avenida Antônio Francisco Lisboa, 450, Pampulha

Data e horário: 19/7, das 18h30 às 22h

Atividades radicais

Parque Guanabara

Um dos mais tradicionais parques da cidade, o Parque Guanabara conta com opções de jogos, atrações, eventos e brinquedos que promovem muita emoção como, o barco pirata, fliperama e a roda gigante, que permite uma vista privilegiada da Lagoa da Pampulha. Para quem busca adrenalina tem o SKY Fall (grande elevador que despenca ao chegar no topo da torre). Além dos brinquedos, o parque também oferece barraquinhas de lanches e doces.

Local: Avenida Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 15 - São Luiz, Pampulha

Horário: quinta a sábado, de 14h às 22h, e domingo de 11h às 21h

Impulso Park

O Impulso Park é um local ideal para garantir a alegria de adultos e crianças. Cuidadosamente planejado, o Impulso tomou o conceito de um parque de trampolins. Ele oferece as modalidades escalada, piscina de espuma, free jump, parkour e batalha de cotonetes. Mais informações.

Local: Rua Maranhão, 70, Santa Efigênia

Horário: terça a sexta das 13h às 22h, sábado de 10h às 22h e domingo de 10h às 20h

Vila Trampolim

Semelhantemente ao Impulso, o Vila Trampolim se consolida como um parque de trampolins. É ideal para quem curte se aventurar entre parede de escalada, camas elásticas, piscina de espuma, batalha de cotonetes, e outras atividades. Ele possui quatro unidades em BH. Sendo um no BH Shopping, outro no bairro Castelo (R. Des. José Burnier, 53), um no Centerminas (Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495) e também no Shopping Paragem, no Buritis. Mais informações.

Funcionamento: todos os dias até às 22h





BH Scape

Para quem curte solucionar mistérios e desafios, o BH Scape é o lugar certo. O espaço é especialista em jogos de fuga. Os participantes entram em uma sala e desvendam pistas em um jogo real para escapar em 60 minutos. As salas têm temas variados como séries e esportes. O ideal é juntar uma turma de amigos para descobrir juntos os segredos escondidos para desbloquear as fechaduras.





Local: Rua Cristina, 1445 - Santo Antônio

Horário: terça a sexta de 14h às 22h, sábado e domingo de 11h às 22h

Das Pedras Escalada

Desafiadora e emocionante, a escalada é um esporte surgido na década de 1970 e que tem ganhado novas possibilidades de prática em BH. Sem necessidade de uma montanha real, os espaços artificiais surpreendem no quesito adrenalina. O Das Pedras Escalada é um espaço dedicado à prática, e existe há quase 20 anos na capital. O local oferece a oportunidade de escalar e praticar bouldering (escalada em rocha) com segurança.

Local: Rua Cristina, 1318 - Santo Antônio



Funcionamento:

Segunda: 12h às 22h

Terça a sexta: 07h30 às 22h

sábado: 07h30 às 19h

domingo: 8h às 19h





Bares e restaurantes para as crianças

Ludo Café

LudoCafé é um espaço que une entretenimento e alimentação. Ele visa estimular a socialização por meio de atividades lúdicas, especialmente com os jogos de tabuleiro modernos que compõem a “ludoteca” e com os jogos trazidos pelos próprios frequentadores.







Local: Rua Antônio Dias, 201, bairro Santo Antônio

Funcionamento:

Terçaa à Quinta: 17h às 23h (a cozinha encerra às 22h)

Sexta: 17h à meia-noite (a cozinha encerra às 23h)

Sábado: de 16h à meia-noite (a cozinha encerra às 23h)

Domingo: de 11h às 20h com LudoBrunch de 11h às 14h,

Saiba mais em: @LudoCafeBH

Vila do Chaves

A Vila do Chaves é um espaço localizado nas mediações do Seu Madruga Bar e Restaurante, na Pampulha. O espaço conta com a reprodução do cenário onde se passa a história da famosa série mexicana 'Chaves'. No local, os visitantes podem tirar fotos e interagir com o espaço.





Local: Avenida Fleming, 211 - Ouro Preto, Pampulha

Saiba mais em: @somadrugabh





Mundo Animal Lanchonete Temática

Como o próprio nome diz, a lanchonete proporciona ao seu público uma experiência inspirada na selva. Além do cenário inspirado no tema, os pratos do cardápio levam nomes de animais.





Local: Avenida Presidente Carlos Luz, 492 - Alto Caiçaras

Saiba mais em: @euamomundoanimal





Programação em shoppings

BH Shopping

A criançada que visitar o BH Shopping durante as férias de julho vai ser transportada para o universo intergaláctico de Star Wars por meio de um circuito interativo, até 30 de julho. A missão começa em um labirinto vertical no qual os participantes deverão percorrê-lo no menor tempo possível. Em seguida, se aventuram em uma oficina para montar divertidos quebra-cabeças de personagens da saga. Para participar basta fazer o agendamento pelo aplicativo Multi.





Outra atração do shopping será a oficina Heróis das galáxias. A garotada irá montar uma espada de luz e, ao final da brincadeira, poderão testar as produções em uma cabine repleta de pontos de luz, que remete ao espaço sideral. São permitidos 20 participantes por turma, com troca do grupo a cada 40 minutos.





Local: BH Shopping - BR-356, 3049 - Belvedere

Data: 4 a 31 de julho

Diamond Mall

De 13 a 28 de julho, para curtir o recesso em grande estilo, o DiamondMall preparou uma atração especial para as crianças, o evento “Pequenos Grandes Chefs”. Pensando em entreter os pequenos de forma criativa, lúdica e muito gostosa, a atração, estará disponível para crianças de 1 a 12 anos, sempre das 13h às 20h, de forma gratuita. Para participar é necessário apenas o agendamento pelo aplicativo Multi, disponível para download em dispositivos IOS e Android.







No espaço o público vai poder colocar a mão na massa para fazer deliciosas pipocas gourmet de leite ninho e de Ovomaltine.





Local: Diamond Mall - Av. Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho

Datas:

10/07: abertura das inscrições para turmas de 13 a 21/07

17/07: abertura das inscrições para turmas de 22 a 28/07

Pátio Savassi

Os dragões serão os protagonistas da exposição no Pátio Savassi, entre 4 de julho a 4 de agosto. Durante o período, todos os pisos do mall vão receber réplicas do animal com até cinco metros de altura, que prometem atrair os olhares dos visitantes - principalmente as crianças - não só por conta da aparência exótica, mas também porque se movimentam e emitem sons. A visitação é gratuita.







Outra atração de férias será a oficina de pintura de dragões de gesso. A atividade tem duração de 40 minutos, com turmas de até 12 participantes. Ela acontece nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de julho, sempre das 14h às 17h.





Local: Pátio Savassi - Avenida do Contorno, 6061 - São Pedro





Colônia de férias

Corre Cutia

Cercados de brincadeiras e muito contato com a natureza, o espaço Corre Cutia recebe crianças entre 4 e 8 anos nas férias de julho. Os valores variam entre R$ 120 (meio período) e R$ 220 (integral), com lanche e, no integral, almoço incluídos. Os interessados podem contratar todos os dias ou avulsos através desse link.





Data: 15 a 29 de julho

Horário: 8h às 12h (manhã); 13h30 às 17h30 (tarde) e 8h às 17h30 (intégral)

Local: Rua Eduardo Pôrto, 280 - Cidade Jardim

Hotel Sesc

O Sesc organiza anualmente uma colônia de férias escolares, e este ano não seria diferente. Entre os dias 15 e 19 de julho uma programação que, além de divertida, proporciona segurança invade o hotel. As vagas estão abertas entre os dias 1º de junho a 15 de julho. Mais informações





Local: Rua Ana Batista Cruz, 3505

Data: de 15 a 19 de julho

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Gabriel Felice