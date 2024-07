Ao cumprir um mandado de busca e apreensão em Sacramento, no Triângulo Mineiro, a Polícia Militar encontrou um cofre disfarçado de tomada de energia elétrica. Nele estavam escondidas drogas. Três pessoas foram presas. Os policiais registraram em vídeo o esconderijo.

O alvo do mandado era uma casa no bairro Cajuru e no momento em que os militares chegaram no local, um suspeito tentou escapar para o fundo da casa e foi visto tentando ocultar as drogas. Ele foi detido.

Durante a busca, uma tomada com irregularidades chamou a atenção e policiais abriram a entrada. Ali foi descoberto o cofre, atrás da fonte de energia. No vídeo gravado pela PM é possível ver a tampa do objeto logo abaixo da tomada falsa.

No total, foram apreendidos 12 pacotes de maconha, duas porções de cocaína, um rolo de filme plástico, uma balança de precisão, seis celulares, duas facas e uma quantia em dinheiro.

Três pessoas foram presas na casa por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.