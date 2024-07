Duas bebês, de 1 anos e oito meses, foram atropeladas pelo pai na garagem de casa, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, na tarde dessa quarta-feira (24/7). Uma das crianças está em estado grave no Hospital Santa Casa da cidade. A outra teve ferimentos leves e não precisou de atendimento médico.





O acidente aconteceu por volta das 17h. As meninas estavam brincando na garagem de casa quando foram atingidas pelo pai, que estacionava o carro. À Polícia Militar, o homem de 45 anos informou que, devido a um desnível, não viu as filhas no local.





Ao perceber que uma das gêmeas estava em estado grave, o homem a levou até uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), próximo à sua casa, onde foram feitos os atendimento primários.





De acordo com o registro policial, uma das crianças foi atingida na cabeça e no ombro pela roda do veículo. Ela foi encaminhada para o hospital em estado grave com sintomas de traumatismo crânio encefálico.





O pai das crianças estava em estado de choque. Durante atendimento da ocorrência, foi constatado que os documentos dele e do carro estavam legalizados, e não havia sinais de embriaguez.