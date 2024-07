A atendente de uma sorveteria foi esfaqueada nessa quarta-feira (24/7), no bairro São Francisco, em Pitangui, no Centro-Oeste de Minas. Câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher entra no estabelecimento e ataca a vítima.





As imagens mostram que a mulher entra no estabelecimento, com um capacete nas mãos e vai direto até atrás do balcão. Ela retira a faca que estava escondida dentro do capacete e atinge a atendente com vários golpes. A vítima tenta se defender com os braços.





Após o ataque, a mulher fugiu em uma moto vermelha. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a atendente sofreu cortes nos antebraços, tórax e abdômen.





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai instaurar inquérito para apurar a motivação do crime. Inicialmente, conforme a PMMG, a suspeita é de que o ataque tenha ocorrido por ciúmes do ex-namorado da agressora.





Presa em casa



A vítima foi socorrida e levada ao hospital do município. O estado de saúde dela não foi informado. O local do crime, que possui câmeras de segurança, foi isolado para a perícia.





A mulher foi presa em sua casa, no bairro Santo Antônio e entregou a faca usada no crime.





A suspeita possui antecedentes criminais por desobediência, agressão, lesão corporal, apropriação indébita e ameaças. Ela foi levada à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a faca apreendida.





*Lucas Miranda especial para o EM