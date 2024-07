Um garçom de Minas Gerais, Kildery Silva, de 21 anos de idade, foi morto a facadas depois de defender algumas mulheres de uma importunação sexual em restaurante, na praia de Carcavelos, em Portugal.

A informação foi confirmada pela irmã Kesilley Cristina, que postou nas redes socias uma mensagem de despedida. "O meu menino volta para sua irmã. Eu prometo que não pego no seu pé mais", desabafa.

O corpo de Kildery, apelidado de Kadu, morto em 23 de julho, será levado com o auxílio do patrão para Minas Gerais, onde ele e a irmã viveram por bastante tempo até irem tentar juntos uma nova vida em Portugal. A irmã, ainda na internet, pede ajuda para conseguir comprar uma passagem de volta e acompanhar o corpo de Kadu.

De acordo com o jornal local Correio da Manhã, Kildery Silva foi morto com golpes de faca na região do pescoço. Ele estava no estacionamento do restaurante. Relatos indicam que o crime tenha se motivado após a vítima chamar a atenção de um grupo que estava importunando duas mulheres no interior do restaurante.

A turma não gostou de ter sido advertida pelo garçom e esperou Kildery terminar o turno de trabalho para matá-lo no estacionamento com uma facada no pescoço. O autor do homicídio se entregou à Polícia Judiciária de Portugal, que investiga o crime.