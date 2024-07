Policiais militares de Maricá, no Rio de Janeiro, conseguiram prender um homem, identificado como Victor Hugo Rangel de Souza, acusado de atirar contra a própria esposa durante uma briga na residência do casal, no bairro Itaipuaçu. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (28/7).

De acordo com relatos de testemunhas, ele e a companheira, Andreza de Souza Ramos, iniciaram uma intensa discussão motivada por crise de ciúmes.

Victor Hugo sacou a arma e tentou atirar na mulher, mas a vítima conseguiu desarmá-lo, atirando pelo menos duas vezes em direção ao marido.

Em seguida, Andreza conseguiu fugir do local, mas Victor Hugo utilizou a arma novamente para atirar cinco vezes contra o veículo.

Apesar dos disparos, a mulher não ficou ferida. Andreza foi ouvida na delegacia de Maricá (82ª DP) e alegou que atirou no marido para se defender das agressões e evitar ser atingida por tiros. Victor Hugo foi preso em flagrante e será indiciado por tentativa de feminicídio.