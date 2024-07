Embarcação havia saído de Manaus, na noite de sexta (26/7), com direção ao município de Santa Isabel do Rio Negro

FOLHAPRESS - Uma explosão em um barco deixou 59 feridos e três mortos no Amazonas na madrugada do sábado (27). A embarcação havia saído de Manaus, na noite de sexta (26), com direção ao município de Santa Isabel do Rio Negro (AM), a 640 km, aonde deveria chegar na segunda-feira (29).





De acordo com o governo, o barco Comandante Souza pegou fogo nas proximidades da comunidade Santa Maria, a 40 minutos da capital. Passageiros precisaram pular no rio Negro para fugir das chamas.

Moradores das proximidades ajudaram nos resgates até a chegada de Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





Equipes de bombeiros, incluindo mergulhadores, trabalham na região em busca de vítimas, já que não se sabe ao certo o número de tripulantes e passageiros que estavam na embarcação. À noite as buscas foram encerradas, mas devem ser retomadas neste domingo (28).





As mortes confirmadas são de duas idosas, de 70 e 72 anos, e de um adolescente, que não teve a idade divulgada. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).





Ainda não há informações do que pode ter causado o acidente. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível identificar o barco já em chamas e algumas pessoas resgatadas deitadas no chão. A Marinha vai investigar a ocorrência.