Uma égua do Exército morreu na madrugada desta quarta (31) após ser atropelada por uma carreta na avenida Brasil, na altura da Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro. O animal fugiu do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, que fica próximo ao local.





Batizada de Estupenda, a égua tinha quatro anos e era da raça brasileiro de hipismo. Militares disseram à reportagem que o animal era avaliado em R$ 1 milhão, mas a informação não foi confirmada oficialmente.





"O cavalo atravessou de uma pista para a outra e me pegou de frente. Eram dois cavalos, e eles estavam assustados. Eu estava a 70 km/h, tentei frear, mas, infelizmente, pegou o cavalo", contou o motorista Carlos Brito à TV Globo. Ele não se feriu.





Em nota, o CML (Comando Militar do Leste) disse que um procedimento interno foi aberto para apurar as circunstâncias do caso.





O acidente ocorrreu na pista sentido zona oeste, na altura da Transolímpica. De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa chegou a ficar interditada por cerca de uma hora por causa do animal caído na pista.