Uma pesquisa feita com cerca de 3.500 brasileiros anônimos revelou as cidades mais prováveis de infidelidade durante festas de despedida de solteiro. Foram 35 municípios de diferentes regiões e os entrevistados foram questionados se já tinham traído ou trairiam neste tipo de tradição popular que marca o fim da vida de solteiro e o início do casamento com atividades, diversão, excessos e, nestes casos, infidelidade.



Os dados recolhidos pelo "Brasil Apostas" indicam como liderança no ranking a cidade do Recife, com 9,24% dos votos. Em seguida Rio de Janeiro (8,70%), Camboriú (SC) (8,46%) e São Paulo (8,06%).

Cidadãos de Belo Horizonte foram os que se consideraram mais fiéis durante uma despedida de solteiro. Os resultados foram tão baixos que não estão nem entre os 20 mais infiéis. A única cidade mineira na lista é Ouro Preto, na 17ª posição.

Confira as 20 cidades brasileiras mais infiéis durante despedidas de solteiro:

1 - Recife

2 - Rio de Janeiro

3 - Camboriú

4 - São Paulo

5 - Florianópolis

6 - Salvador

7 - Niterói

8 - Maragogi

9 - Curitiba

10 - Santos

11 - Foz do Iguaçu

12 - Manaus

13 - Natal

14 - Fortaleza

15 - Brasília

16 - Belém

17 - Ouro Preto

18 - Porto Seguro

19 - Paraty

20 - Ubatuba