No Brasil, os cães são os pets mais comuns. Pelo menos 47% dos brasileiros já tiveram um cachorrinho em casa, segundo pesquisa realizada pela Quaest em parceria com a loja PetLove. Entre os doguinhos, 32% não têm raça definida. Ou seja, são os famosos vira-latas.





Confira 10 celebridades que se apaixonam por um doguinho vira-lata e adotaram, do famoso cachorro caramelo até os que quase têm pedigree, um para chamar de seu:









A cantora Anitta é apaixonada por cães. Ela tem sete au-migos: Charles, Tobias, Alfredo, Olavinho, Plínio, Serafim e Timóteo. Desses dois são vira-latas: Serafim e Tobias, adotados pela artista após serem resgatados pela ativista Luisa Mell.

Anitta com seus cães Tobias e Serafim Redes sociais / reprodução

Gisele Bündchen em passeio com Onyx Reprodução

Outra famosa apaixonada por animais é a modelo Gisele Bündchen. A modelo, que já cuidou até de pintinhos, é dona de vários cachorros, incluindo Onyx, um vira-lata adotado pela famosa.





Rafa Vitti em adoção de Mommy Redes sociais / reprodução

O

casal Tatá Werneck e Rafa Vitti não só defende a adoção de cãezinhos sem raça definida, como possui três em casa. Os últimos membros da família chegaram há cerca de um mês. Alegria foi recolhida pelo casal após aparecer no condomínio onde moram. Já Mommy veio de uma feira de adoção. O pet perdeu um olhinho ao ser atropelada pouco antes de dar à luz 16 filhotes e era vítima do preconceito que sofrem os animais com deficiência. Agora, vive em um lar de amor com humanos e irmãos de quatro patas.









A cadela Laís viralizou nas redes sociais no final do ano passado, após participar de uma feira de adoção de um abrigo no Paraná e não conquistar um lar para chamar de seu. A vira-lata, de aproximadamente três anos, com seu olhar tristonho conquistou o funkeiro MC Daniel. "Eu adoto ela. Vem com o papai, Laís", escreveu no Instagram quando queria levar a cadela para casa.





José Loreto, Bela, Jove e Pingado Redes sociais / reprodução

"Amor de verdade não se compra, se encontra! Sejam bem-vindos José e Pingado. Vocês vão receber toda atenção e amor aqui nesse lar. A minha raça favorita é o resgatado! #adote #adoteumamigo #adoteumviralata", escreveu o ator José Loreto em um vídeo em que mostrou que adotou dois cachorros durante as gravações da novela “Pantanal”. Pingado e Jove foram presentes do galã para a filha, Bella.





Zezé Di Camargo com Paçoca Redes sociais / reprodução

Na semana passada, o cantor Zezé Di Camargo adotou um cachorrinho de rua que encontrou nos bastidores de um de seus shows. Paçoca, de 4 meses, não tem raça definida e foi levada para a fazenda da família, seu novo lar.





O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso adotou a vira-lata Lasanha após a encontrarem no meio da estrada, sem pelo, com sarna e precisando de cuidados. Hoje, o pet é inseparável do casal.





Janja e Lula com Resistência e Paris Redes sociais / reprodução

O presidente e a primeira-dama vivem com suas três cachorrinhas sem raça definida no Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República. Esperança foi adotada durante visita de Lula e Janja ao Rio Grande do Sul. Resistência ficou famosa e entrou para a história por ser o primeiro animal a subir a rampa do Palácio do Planalto no dia da posse presidencial. Paris é a mais velha e também foi adotada por Janja.









A apresentadora Ana Hickmann tem 15 cães de diferentes raças, como rodhesian, chihuahua, golden retriever, e, claro, os vira-latas. Um dos animais sem raça definida, inclusive, foi o responsável por defendê-la durante a agressão que sofreu do marido.





"Os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fani e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Como eles já tinham visto ele gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E aí, eu gritei ‘pega’, e o Joaquim pegou", afirmou em entrevista à TV Record. Joaquim foi adotado após ser encontrado pela loira machucado em uma estrada. Na época, seu então marido foi contra o resgate.









A Rainha dos Baixinhos poderia ser chamada de Rainha dos Bichinhos. Xuxa já teve 54 cachorros. “Eu tive todas as raças. Eu ia nos lugares e ganhava e acabava não dando. Tinha uns vira-latas maravilhosos nesses 54, não tive só bicho de raça. Deixo claro que eu prefiro ficar com bicho do que com muita gente”, contou ao Fantástico.





Anos atrás, ela contou que duas cachorrinhas vira-latas foram batizadas de Mara e Angélica, em homenagem às apresentadoras Mara Maravilha e Angélica.