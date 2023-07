677

A cena foi registrada pela plateia Redes sociais/Twitter



Uma confusão generalizada tomou conta em um show do Mc Daniel, em Pelotas (RS), no último domingo (25/7). O cantor havia interrompido a apresentação após ver uma mulher sendo agredida na plateia. Em vídeos que estão circulando na internet é possível ver que ele tenta encontrar o agressor, mas um tumulto se inicia e a equipe do artista se envolve e acaba ferida.

Mc Daniel sai na porrada com homem que bateu em uma mulher no show em Pelotas pic.twitter.com/1naasTknZF %u2014 Botelho %u270C%uD83C%uDFFB (@gabrieli_1908) July 24, 2023







Nas cenas divulgadas pelas pessoas que acompanhavam o show, o funkeiro aparece em cima do palco revoltado com a atitude de um homem, que teria batido em uma moça. Ele então pede que ela suba no palco para evitar mais agressões:“Tira a mão dela, tira a mão dela! Para de agredir ela”, diz. Em seguida, solicita que ajudem ela a sair do local em que estava na plateia. “Suba com a moça que apanhou em cima do palco”, pediu.





De repente, uma confusão generalizada começa, como pode ser visto em vídeos publicados nas redes sociais por internautas. O público começa a ir para cima da equipe do funkeiro e muitas pessoas começam a correr. Pelas imagens, não é possível entender o que está acontecendo, mas, segundo MC Daniel, integrantes de sua equipe ficaram feridos, um deles sendo atingido por uma garrafa na cabeça e outro acabou quebrando o pé.









Em suas redes sociais, o cantor desabafou sobre o ocorrido. “Eu conheço todo mundo e tá tudo gravado. O que é de vocês tá guardado, fechou? Fique em paz! Vocês zoaram o show pesado, tinha uma pá de criança, de mulher, tá bom? Vocês agrediram a mulher, nós fomos trocar uma ideia com vocês da hora. Tacaram a garrafa na cara do Kew, quebraram o pé do bebezão”, disse, revoltado com o caso.

%uD83D%uDEA8GRAVE: Durante confusão no show do MC Daniel em Pelotas, acertaram uma garrafa da cabeça do Kew %uD83D%uDE31 pic.twitter.com/n7MATPyoR8 %u2014 PortalPurple! (@Portalpurple_) July 24, 2023







Em nota, a equipe de MC Daniel também se manifestou: “Ao tentar entender o que estava ocorrendo e defender os fãs, Daniel e sua equipe foram veementemente agredidos. O artista não aceita nenhum tipo de violência contra a mulher. O dançarino Kelvyn Bertoni, o produtor João Victor Morais e o técnico de som Jader Oliveira foram lesionados e já estão sendo acompanhados por uma equipe médica. Repudiamos quaisquer tipo de violência, seja física ou moral, e com este caso devidamente apurado, tomaremos todas as medidas cabíveis necessárias para a melhor solução”.