Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank testaram positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pelo ator, nas redes sociais, nesta segunda-feira (6).



Após o diagnósticos, o casal passou a cumprir as regras de isolamento social em casa. Eles aproveitaram para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde. “Repouso”, disse Bruno.



Giovanna deu a notícia para justificar sua ausência das redes.

“Estou meio sem aparecer, porque eu peguei Covid então estou há uns dias isolada no quarto aqui na minha casa, mas postando e vendo tudo que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Uma tristeza, insônia, sem saber o que fazer, como fazer, ajudando nas vaquinhas que nos passam sem saber exatamente qual ajudar, enfim, mas acho que as coisas agora estão começando a se organizar melhor para que a gente entenda por onde e como ajudar”, lamentou.