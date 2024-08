crédito: No Ataque Internacional

Neymar desabafa sobre lesão: ‘Tem dias que quero desistir’ (Neymar segue em recuperação após grave lesão)

Fora dos gramados desde outubro de 2023, Neymar, jogador da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, publicou um desabafo nas redes sociais, nesta quarta-feira (31/7), sobre as dificuldades do processo de recuperação física após lesão.

“Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso. Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos lutando todos os dias”, publicou o jogador.

No dia 16 deste mês, o jogador se reapresentou ao Al-Hilal e continua em recuperação. Recentemente, o jornal espanhol Diario As afirmou que o jogador está perto de um retorno aos gramados.

Lesão e recuperação

No jogo entre Brasil e Uruguai, em partida válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Neymar teve uma lesão de ligamento cruzado e menisco. O jogador teve que passar por cirurgia em novembro do ano passado.

O atacante brasileiro ainda não tem data prevista para voltar a jogar.

O Al-Hilal, atual time do jogador, disputou torneios amistosos neste mês. O próximo compromisso da equipe é pela Supercopa da Árabia, contra o AL-Ahli, no dia 13 de agosto.

A notícia Neymar desabafa sobre lesão: ‘Tem dias que quero desistir’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.