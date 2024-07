Após suspeitar que o marido, de 43 anos, tinha um caso extraconjugal, uma mulher, de 56, resolveu se vingar jogando soda cáustica no pênis dele. O crime aconteceu em 25 de abril, mas ela está presa desde a semana passada em Uruaçu, Goiás.





De acordo com a Polícia Civil, a suspeita queria evitar que o homem tivesse relações sexuais com outras mulheres. Ela teria descoberto uma traição.











A mulher confessou que o crime foi motivado por ciúmes. Ela contou que dopou o marido com o tranquilizante Rivotril e, com ele inconsciente, diluiu o hidróxido de sódio em água e jogou nos genitais do homem. Ele sofreu deformidades e queimaduras intensas na região.









O casal estava junto há 10 anos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ela agiu “de forma premeditada e dissimulada". A mulher deve responder pelo crime de lesão corporal gravíssima no ambiente doméstico, e a pena pode chegar a 13 anos de detenção.