Uma idosa de 74 anos morreu nesta segunda-feira (12/8) ao bater o carro no muro de uma casa no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte. A vítima teria perdido o controle do veículo enquanto descia uma rua íngreme do bairro.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento da colisão. O veículo, um Volkswagen Fox, surge em alta velocidade e atinge o muro da residência, que fica em uma esquina. Com o impacto, o carro chega a ficar com as rodas traseiras no ar antes de cair novamente no solo.



A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por volta das 14h20 e esteve no local, onde foi confirmado o óbito.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também informou que deslocou uma equipe oficial até o Gutierrez, em função de acidente de trânsito com vítima. "A ocorrência se encontra em andamento, e outras informações poderão ser repassadas à imprensa após o fechamento", afirmou a instituição.

