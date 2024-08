Quase 30 animais do Hospital Veterinário e da Escola de Veterinária da UFMG serão transferidos para outras localidades da Grande BH em razão das corridas da Stock Car, que vão ocorrer próximo do Campus Pampulha entre quinta-feira (15/8) e domingo (18). A transferência será feita para proteger os animais do estresse provocado pelo barulho dos automóveis e de eventuais acidentes que possam acontecer no evento.





No total, serão transferidos 27 animais até quarta-feira (13), sendo 15 equinos, seis bovinos e seis cães. Eles ficarão provisoriamente numa fazenda da faculdade em Igarapé, na Grande BH, em outras escolas e hospitais e no sítio de um aluno do Hospital Veterinário.





Alguns animais sem condições de sair do campus continuarão na Pampulha durante as corridas. É o caso de um grupo de cabras que pariram recentemente ou que ainda estão grávidas e, também, de 45 bezerros que participam de um experimento e precisam permanecer num espaço controlado.





Segundo o Hospital Veterinário da UFMG, até 400 animais poderão deixar de ser atendidos já que o espaço ficará fechado durante os quatro dias da Stock Car. Os animais que residem no campus e que não puderam ser transferidos serão assistidos por uma equipe de plantão, composta de clínico, cirurgião e anestesista.