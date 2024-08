A tarde desta terça-feira (13/8) será de tempo seco para grande parte das cidades mineiras. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para grande perigo relacionado a baixa umidade em 35 cidades de Minas Gerais. Nesses municípios os índices de umidade podem ficar menores que 12%, o que é considerado perigoso, já que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é que o índice fique na faixa de 50%.





A meteorologista do Inmet Anete Fernandes esclareceu que o país está no auge do período seco e a baixa umidade relativa do ar é uma característica dessa época. “Uma massa de ar frio e seco está atuando sobre o estado, o que potencializa os baixos índices de umidade relativa do ar no horário de maior aquecimento”, explica.

De acordo com o Inmet, o alerta é valido para o intervalo entre às 13h e 16h de hoje. A baixa umidade aumenta o risco de incêndios florestais e pode causar problemas de saúde. Em função disso, o instituto orienta que que a população tenha alguns cuidados durante a tarde de hoje, dentre eles, beber bastante líquido, evitar realizar atividades físicas nos momentos mais quentes do dia, evitar exposição ao sol durante a tarde, usar hidratante para pele, umidificar o ar e evitar bebidas diuréticas, como café e álcool.





Tempo seco em BH





A capital mineira registrou umidade relativa do ar abaixo de 10% na tarde de ontem e ficou entre os lugares com menor índice do país.

Para hoje, a capital também está em alerta para baixos índices de umidade relativa do ar, podendo registrar entre 12% e 20%, no intervalo de 13h às 17h.

Confira quais são as 35 cidades com alerta para grande perigo

Abadia dos Dourados

Araguari

Araporã

Arinos

Bonfinópolis de Minas

Brasilândia de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cascalho Rico

Coromandel

Dom Bosco

Douradoquara

Estrela do Sul

Grupiara

Guarda-Mor

Guimarânia

João Pinheiro

Lagamar

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Monte Carmelo

Natalândia

Paracatu

Patos de Minas

Presidente Olegário

Riachinho

Santa Fé de Minas

São Gonçalo do Abaeté

São Romão

Tupaciguara

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Varjão de Minas

Vazante