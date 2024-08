A organização da Stock Car em Belo Horizonte anunciou, nesta terça-feira (6/8), convite para estudantes da UFMG fazerem visita guiada exclusiva aos bastidores do evento, que vai acontecer entre os dias 15 e 18 deste mês.

No comunicado, o BH Stock Festival disse que "a iniciativa visa proporcionar uma experiência prática e interdisciplinar, permitindo que conheçam a fundo a operação de um evento de alta complexidade".

O convite é para alunos dos cursos de Medicina, de Engenharia Mecânica e de Enfermagem. Interessados em participar devem enviar um e-mail contato@bhsf.com.br até o dia 10 de agosto. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e os escolhidos receberão um certificado de participação.

"Ter os estudantes da UFMG nos bastidores do BH Stock Festival é uma oportunidade excepcional para unir teoria e prática. Eles poderão observar como suas área de atuação podem contribuir para a realização das mais diversas iniciativas", disse o diretor executivo do BH Stock Festival, Sérgio Sette Câmara, no comunicado.

