A PBH iniciou o corte das árvores no entorno do Mineirão nessa quinta-feira (28/2)

As empresas responsáveis pela organização da etapa belo-horizontina da Stock Car Brasil, que vai acontecer em agosto deste ano, afirmam que o evento é pautado pela sustentabilidade, inclusão e segurança.

Em nota de esclarecimento, as empresas explicam que, desde que a cidade de Belo Horizonte foi convidada para sediar uma etapa da competição nacional, vários estudos foram feitos, entre eles de topografia, viabilidade técnica para a construção do circuito, o impacto econômico, projeção turística e impacto ambiental.

“Seguindo estritamente as determinações legais, os trâmites foram seguidos de forma a obtenção de todas as licenças, sempre com diálogo franco e a participação ativa de todas as secretarias municipais e da sociedade civil”, diz um trecho da nota.

Em seguida, as organizadoras destacam que, em 21 de fevereiro de 2024, houve uma reunião pública on-line com a participação de mais de 100 integrantes da sociedade civil, especialistas da área do meio ambiente, vereadores e membros do Comitê Municipal do Meio Ambiente (Comam). O objetivo era debater os impactos ambientais do evento. E, por 10 votos a 2, o comitê aprovou o plano para retirada de 63 árvores, para a segurança do público e dos competidores.

“Seguindo 100% o que versa a legislação em vigor, de forma compensatória, serão plantadas 688 novas árvores. Estes novos indivíduos arbóreos deverão seguir um requisito de tamanho mínimo de 2,5 metros do solo até o primeiro galho, com no mínimo três galhos”, afirmam as empresas em outro trecho do documento.

Cortes das árvores

As organizadoras ressaltam ainda que, na manhã dessa quarta-feira (28/2), a Prefeitura de Belo Horizonte iniciou o corte das árvores, “seguindo a aprovação recebida pelo Comam, dentro do processo legal estabelecido”. Além disso, reforçam que a partir de sexta-feira (1º/3) começa a ser feita a compensação ambiental com o plantio de 63 árvores por meio da Sudecap.

“Este será o início de um processo que se estenderá até a data da realização do BH Stock Festival no início de agosto quando, então, terão sido plantadas todas as 688 árvores estabelecidas no acordo com o Comam. Com a compensação ambiental que será realizada, a região da Pampulha ficará 10 vezes mais arborizada do que é atualmente”, dizem as organizadoras.

Nesta quinta-feira (29/2), a Justiça determinou que a PBH suspenda o corte de árvores no entorno do Mineirão. A decisão, de caráter liminar, determina que supressão das árvores seja paralisada até que o processo seja finalizado. Caso desrespeite, a PBH poderá pagar multa de R$ 50 mil por árvore cortada. A administração municipal pode recorrer da decisão, mas informou que ainda não foi comunicada.

Procurada, a UFMG informou à reportagem que uma viagem internacional da reitora, no momento, restringe sua comunicação. Entretanto, frisou que tão logo Sandra Goulart retorne, se pronunciará acerca do tema.

Leia a íntegra da nota das organizadoras do evento:

“As empresas Speed Seven e DM Corporate, organizadoras do evento BH Stock Festival, que contempla a etapa de BH da corrida automobilística Stock Car Pro Series, vêm à público esclarecer de forma definitiva os fatos acerca do evento que irá acontecer, em sua primeira edição, entre os dias 15 e 18 de agosto de 2024 na esplanada e arredores do estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

A cidade de Belo Horizonte foi convidada pela VICAR Promoções Desportivas S.A. – detentora da categoria Stock Car Pro Series – para sediar uma etapa da competição nacional, em circuito não permanente (circuito de rua), na temporada 2024.

Desde o convite para a realização, vários estudos foram elaborados em razão da realização do evento. Dentre eles os estudos de topografia, viabilidade técnica para a construção do circuito, o impacto econômico, projeção turística e impacto ambiental.

Seguindo estritamente as determinações legais, os trâmites foram seguidos de forma a obtenção de todas as licenças, sempre com diálogo franco e a participação ativa de todas as secretarias municipais e da sociedade civil.

Para a realização do evento foram levantadas licenças junto ao IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IEF – Instituto Estadual de Florestas e FMC – Fundação Municipal de Cultura. No dia 21 de fevereiro de 2024, em reunião pública com a participação online de mais de 100 integrantes da sociedade civil, especialistas da área do meio ambiente, vereadores e membros do executivo municipal, o COMAM – Comitê Municipal do Meio Ambiente se reuniu para debater sobre os impactos ambientais do Festival. Com vistas à segurança do público e dos competidores, o COMAM aprovou por 10 votos a 2 o plano para a supressão de 63 indivíduos arbóreos para a construção do circuito.

Seguindo 100% o que versa a legislação em vigor, de forma compensatória, serão plantadas 688 novas árvores. Estes novos indivíduos arbóreos deverão seguir um requisito de tamanho mínimo de 2,5 metros do solo até o primeiro galho, com no mínimo três galhos.

Na manhã de ontem, quarta-feira (28/02/2024) a prefeitura de Belo Horizonte, seguindo a aprovação recebida pelo COMAM, deu início ao corte das árvores dentro do processo legal estabelecido. E, de acordo com o Secretário Municipal do Meio Ambiente José Reis, à partir da próxima sexta-feira (1º/03/2024) será iniciada a compensação ambiental com o plantio de 63 árvores por meio da Sudecap. Este será o início de um processo que se estenderá até a data da realização do BH Stock Festival no início de agosto, quando, então, terão sido plantadas todas as 688 árvores estabelecidas no acordo com o COMAM. Com a compensação ambiental que será realizada, a região da Pampulha ficará 10 vezes mais arborizada do que é atualmente.

A organização do BH Stock Festival terá a responsabilidade de manutenção e cuidados com todas estas árvores desde o momento posterior ao seu plantio até os próximos cinco anos de contrato em que o evento será realizado na cidade.

As empresas responsáveis pelo evento se comprometeram com o executivo municipal de apresentar relatórios semestrais sobre o estado das árvores, os quais serão acompanhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pela Sudecap.

Ademais, os organizadores do evento vão deixar como legado para a região da Pampulha, em contrapartida ao tamanho do impacto que o evento pode causar, uma compensação além da prevista por lei e conduzida pela PBH, com o plantio de mais árvores, sobretudo as consideradas nobres, como os Ipês Roxos e Amarelos. Somados a essa ação, algumas empresas já parceiras do evento, demonstraram interesse em também contribuir para aumentar esse contingente arbóreo, para mais de mil indivíduos, a fim de reforçar essa pauta positiva para o evento e, consequentemente, para a população.

A organização do evento não só entende tamanha importância de contribuir, como está moldando todo o evento em cima dos pilares de SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO E SEGURANÇA. O BH Stock Festival está 100% voltado às políticas ESG, com inúmeras ações voltadas para os pilares citados acima.

Além disso, a organização do BH Stock Festival vem esclarecer que o evento será 100% Carbono Neutro conquistado por meio de parceria com a empresa Orma Auto, especializada neste tipo de compensação e que já atende à toda a temporada da Stock Car, realizada pela VICAR. Fora isso, o incentivo ao uso do transporte público, para reduzir o trânsito de veículos e as emissões de gases poluentes também serão pautas constantes do Festival.

O cuidado com os resíduos gerados durante o evento também é uma responsabilidade assumida pela organização do BH Stock Festival juntamente com a VICAR. Será realizado o refino do óleo lubrificante utilizado pelas equipes, por meio da empresa LWART, que faz a coleta do produto utilizado pelas equipes da Stock Car e da Fórmula 1 no Brasil. Isso confere à iniciativa o Certificado de Destinação Final, documento de valor legal que assegura a conformidade com as normas ambientais. Assim sendo, se compromete a divulgar a quem possa se interessar, os devidos certificados que serão produzidos pelos órgãos competentes ao fim desse processo.

Vale ressaltar também que todos os movimentos importantes foram antecipados pelos organizadores do evento, como buscar diálogos com as comunidades do entorno através das associações dos moradores e principalmente com a UFMG. No mês de janeiro de 2024, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais Sandra Regina Goulart Almeida recebeu os responsáveis pela realização do evento quando, em audiência na própria reitoria da UFMG, cientificada de todo o projeto, foi amplamente ouvida sobre as possíveis soluções ambientais e acústicas definitivas acerca dos incômodos que a universidade já convive.

Diante da proximidade de cerca de 80 metros de parte do circuito à área do Hospital Veterinário e Biotério da UFMG, os organizadores ofereceram como solução permanente para o impacto sonoro gerado pelos carros, a construção de barreiras acústicas. A reitora indicou um especialista da própria Universidade, reconhecido nacionalmente por sua atuação neste tipo de análise, para a orientação na solução definitiva na construção e instalação de tais barreiras. Em paralelo a isso, a organização do evento também fez a contratação de um profissional renomado e com expertise no tema para efetuar o projeto e executá-lo com maestria, garantindo que existe solução plenamente viável desse tema.

As barreiras acústicas, utilizadas em larga escala em autoestradas ao redor do mundo, serão um legado oferecido pelo BH Stock Festival à comunidade de Belo Horizonte. Elas permanecerão instaladas de forma definitiva no local que, historicamente, recebe inúmeros jogos de futebol, shows, fogos de artifícios, buzinaços, blocos carnavalescos, etc. Diante disso, a organização do evento espera que a comunidade da UFMG se atente apenas aos critérios técnicos da solução oferecida, uma vez que o tema é de interesse público.

De acordo com a pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), o evento irá gera um impacto de mais de 1 bilhão ao longo dos cinco anos de realização. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (IPEAD) estimou um impacto de até 0,08% no Produto Interno Bruto (PIB) de Belo Horizonte já em 2024. Além da geração de aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos. E por consequência uma arrecadação superior a 100 milhões de reais aos cofres do município.

A Stock Car Pro Series projeta a visibilidade de suas cidades sede para mais de 171 países por meio transmissões Ao Vivo narradas em mais de cinco idiomas. Fato este que colocará Belo Horizonte numa posição de reconhecimento mundial nunca antes ocorrido. No Brasil as provas são transmitidas por meio da Band – canal aberto, Sportv – Canal por assinatura, YouTube – Canais do Galvão Bueno e Stock Car e TwitchTV – Canal do Gaulês.

Diante do exposto, cabe ressaltar que a organização do BH Stock Festival está de portas abertas para ouvir a todos os setores da sociedade e, uma a uma, esclarecer quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias neste processo de acolhimento a um dos maiores eventos esportivos do país.”