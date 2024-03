Nove detentos fugiram do Presídio de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (29/2). Dois foram recapturados logo após a fuga.

De acordo com o boletim de ocorrência, eles aproveitaram o momento de banho de sol para fugir por uma tela cerrada. O local da fuga não é monitorado por câmeras.

Um dos fugitivos foi encontrado na própria rua do presídio. Já o segundo estava tentando entrar em um prédio da região.

Veja quem são os fugitivos:

Kelven Rodrigues Reis, 18 anos

João Batista Freire Rodrigues Filho, 34 anos

Walace Lima Gonçalves, 22 anos

Victor André Luiz Gomes Soares, 20 anos

Deivid Antônio de Souza, 35 anos

Vitor Gabriel de Oliveira Simões, 20 anos

Wilbert Eduardo Melo da Silva, 22 anos

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), as forças de segurança seguem à procura dos outros sete fugitivos. Quem quiser ajudar pode utilizar o Disque Denúncia 181, que é um canal de denúncias sigiloso. "A população pode ajudar as forças de segurança com informações sobre o paradeiro dos foragidos. A denúncia é gratuita e completamente anônima", informou a pasta.