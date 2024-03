As intervenções no Parque Municipal fazem parte do programa de requalificação "Centro de Todo Mundo"

O Parque Municipal Américo Renné Giannetti está prestes a ganhar novo Espaço Multiuso. A contratação da empresa que realizará as obras de estrutura foi oficializada através de portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (29/2).

A licitação havia sido publicada em dezembro de 2023 e previa obras de reforma e adequação das estruturas do Espaço Multiuso que tiveram as obras iniciadas em 2011. As intervenções fazem parte do programa “Centro de Todo Mundo”, que tem como objetivo qualificar a região central da capital aumentando as oportunidades de moradia, trabalho e lazer.

O valor da obra licitada e que serviu como limitador das propostas é de R$ 18.057.322,84. As reformas serão custeadas com recursos da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e os trabalhos serão supervisionados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). O prazo de execução da obra é de 270 dias corridos contados da emissão da ordem de serviço.

Entre os serviços licitados estão a capina e e limpeza do terreno e das estruturas construídas, incluindo manchas decorrentes do escoamento de águas pluviais, remoção do lodo, do mofo e da ferrugem, e tratamento geral das superfícies para que possam receber os revestimentos previstos; remoções e demolições; reforço de fundação com microestacas e escavação manual; tratamento das estruturas de concreto armado expostas; implantação de caixa d’água estruturada em laje existente; iluminação, acústica, pintura; acabamentos, tais como bancada, louças, metais e acessórios; irrigação e paisagismo.

A portaria determinou as funções de gestor fiscal de contrato e respectiva substituta os servidores Daniel Garcia Toscano Barreto, Marilusa Marilusa de Fátima Silva Diniz Pereira e Fabiana de Castro Raso.