Um fazendeiro, de 42 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (29/2), em sua própria fazenda, localizada em Coromandel, no Alto Paranaíba. Logo após o crime, o suspeito fugiu no cavalo da vítima, conforme registro policial. A morte de Adenisio Duarte da Silva foi constatada no local do crime.

Segundo a perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foram identificadas três perfurações nas costas da vítima, provenientes de tiros de arma de fogo, sendo que um desses transfixou o trapézio esquerdo.

Além disso, os peritos contataram uma perfuração ao lado do olho esquerdo do fazendeiro, ocasionado por um disparo à curta distância.

De acordo com relatos de testemunhas ao registro policial, os primeiros tiros foram efetuados nas proximidades de um córrego, onde o suspeito estava escondido. Em seguida, a vítima, ainda com vida, foi até o curral da fazenda, onde, novamente, foi abordada pelo suspeito, que fez um disparo no rosto dela.

Também consta no registro policial que uma câmera de segurança flagrou o suspeito utilizando o cavalo da vítima, durante a fuga.