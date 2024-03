O Programa Envelhecimento Ativo, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), abriu as inscrições para o primeiro semestre de 2024. As matrículas já começaram e serão fechadas apenas quando todas as vagas forem preenchidas.

O projeto oferece modalidades em formato presencial e remoto.

Confira as opções abaixo:

Presencial:

-hidroginástica

- natação

- ginástica coletiva

- postura funcional

- dança livre

- dança de salão

- projeto Divertidamente ( focado no fortalecimento da memória).

Formato remoto:

- ginástica coletiva

- postura funcional

- projeto Divertidamente

As atividades do programa proporcionam aos participantes melhora na qualidade de vida a partir da prática de atividades físicas, culturais e sociais. Além das aulas realizadas semanalmente, o EEFFTO promove a socialização de seus alunos e alunas, por meio de excursões, lanches coletivos e palestras.

Em 2023, o programa organizou uma visita ao Museu Inhotim, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Requisitos para participar



Para realizar a matrícula, os interessados devem comparecer à secretaria do programa portando documento de identificação, CPF e atestado médico que autorize a prática de atividades físicas, emitido por clínico geral, cardiologista ou geriatra.



Além disso, é necessário realizar o pagamento da taxa semestral, que varia de R$ 180 a R$ 380, conforme a modalidade escolhida.



Para os novos participantes, é feita uma avaliação pela equipe de professores para definir as atividades que melhor se ajustam ao estilo de vida de cada um.



As modalidades presenciais são realizadas no prédio da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no campus Pampulha, próximo à portaria da Avenida Carlos Luz.



A secretaria do Programa Envelhecimento Ativo, instalada no mesmo prédio, funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.



Mais detalhes estão disponíveis no site do projeto.



