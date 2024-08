Homem mata idosa com facada no pescoço e coloca fogo na casa dela





Uma mulher de 60 anos foi assassinada com uma facada no pescoço na tarde dessa segunda-feira (5/8) dentro de sua própria residência em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. Em seguida, o suspeito, de 26 anos, colocou fogo na casa dela e fugiu. Ele acabou preso por policiais militares que atuam na cidade cerca de três horas após o crime. Uma faca de cozinha foi apreendida.





Ainda segundo registro policial, a descoberta do crime ocorreu após acionamento dos policiais para comparecer a um incêndio em residência.





No local, a vítima foi encontrada no chão, já morta, em decorrência de uma perfuração de faca no pescoço.





Após levantamentos no local, os agentes verificaram que o suspeito, antes de matar a mulher, tentou furtar algumas residências nas imediações.





Ainda conforme o registro da PM, no momento em que o suspeito entrou na residência da vítima, ela começou a gritar. Para impedir que a vítima fosse ouvida pelos vizinhos, ele a esfaqueou e, em seguida, ateou fogo na residência.





No local onde o suspeito foi preso, foram encontrados diversos objetos que seriam da vítima.





Também consta no registro policial que o crime pode ter sido motivado por uma suposta dívida que o homem teria com traficantes.