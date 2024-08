A médica Cláudia Soares Alves, presa em flagrante pelo sequestro de um bebê em um hospital de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi indiciada pelos crimes de falsidade ideológica e tráfico de pessoas. A informação foi confirmada ao Estado de Minas nesta terça-feira (6/8).

A criança foi levada do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) na madrugada do dia 24 de julho, apenas três horas após o nascimento. A mulher se passou por pediatra da unidade e levou o bebê para Itumbiara, em Goiás, onde foi presa em flagrante pelo crime de sequestro.

O inquérito policial foi concluído na sexta-feira (02/08). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a mulher usou um nome falso para entrar no hospital e se prevaleceu de sua condição de professora da instituição, o que facilitou sua entrada no local sem levantar suspeitas dos servidores. Cláudia é professora federal e neurologista, vinculada à Universidade Federal de Uberlândia e à Universidade Estadual de Goiás.

O crime foi premeditado meses antes. A mulher divulgou falsamente para familiares e amigos que estava grávida, comprou enxoval para bebês e procurou, em outros estados, crianças aptas a serem adotadas ilegalmente por ela.

Após sua prisão, a defesa alegou que a médica teria sofrido um surto psicótico, e agora os advogados de defesa deverão apresentar laudos sobre essa alegação à Justiça.

Relembre o caso





O crime aconteceu por volta da 0h30 desta quarta-feira (24/7), quando uma mulher fingiu ser médica pediatra e conseguiu levar uma recém-nascida do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC UFU).





Ainda de acordo com informações da polícia, a suspeita abordou os pais da criança e se identificou como médica. Os pais acreditaram uma vez que a mulher estava trajada com jaleco, touca, máscara de proteção e com um crachá. A falsa médica pediatra conseguiu ainda enganar a segurança do local. Imagens indicam que a mulher teria saído do local com a criança em uma mochila.

A sequestradora convenceu a mãe de que iria levar o bebê para se alimentar e alegou que a criança teve dificuldades na alimentação. Os pais confiaram na falsa médica-pediatra e permitiram a bebê fosse levada. O pai então notou a demora e foi procurar a menina, foi nesse momento que ele descobriu que a recém-nascida não se encontrava mais no hospital.

A bebê que havia sido raptada tem problemas cardíacos e precisa de cuidados médicos especiais, o que intensificou a urgência para identificar sua localização.