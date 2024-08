Uma criança de 11 anos morreu na noite de segunda-feira (5/8) em um acidente na rodovia MG-181, no quilômetro 156, próximo a João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. Um Fiat Argo capotou enquanto era dirigido por uma mulher de 26 anos.

Outras duas pessoas que estavam no carro, uma mulher de 19 anos e seu filho de 1 ano, sofreram ferimentos leves e foram levados para o hospital de Brasilândia.





Leia: Minas Gerais enfrenta forte frente fria no fim de semana

O veículo ficou destruído e foi deixado no local sob responsabilidade do proprietário. As vítimas foram socorridas por um motorista que passou pelo local.





O menino chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.