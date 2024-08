A moto de Rafaela Fernandes da Silva bateu de frente com um veículo não identificado

Policiais militares rodoviários de Frutal, no Triângulo Mineiro, atenderam uma ocorrência incomum na tarde desse domingo (4/8) na BR-364, envolvendo uma motociclista de 27 anos. Rafaela Fernandes da Silva morreu na manhã desta segunda-feira (5/8) no Hospital Municipal Frei Gabriel.

De acordo com a equipe da PM Rodoviária, ao chegarem ao local, encontraram o capacete da vítima pressionando sua garganta e dificultando a respiração. Imediatamente, os policiais cortaram as hastes do capacete para aliviar a pressão e facilitar a respiração.

Rafaela apresentava uma laceração grave na perna esquerda e sinais de choque hipovolêmico, caracterizado pela perda significativa de sangue. Os policiais iniciaram os primeiros socorros e aplicaram um torniquete para controlar a hemorragia até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros de Frutal, que a transportou para o Hospital Frei Gabriel.

A motocicleta de Rafaela era uma Honda CG 125 prata.

Batida de frente

O acidente ocorreu após uma batida de frente entre a motocicleta da vítima e um veículo não identificado, que fugiu sem prestar socorro. A PM Rodoviária de Frutal informou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e chegou ao local após os primeiros socorros.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também esteve no local, e as causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.