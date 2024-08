Um homem foi preso em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, após passar a madrugada perseguindo e agredindo a ex-mulher nesse fim de semana. Ele não aceitava o término do relacionamento. Após o episódio, a vítima conseguiu uma medida protetiva contra o agressor.

Durante o atendimento, a mulher, de 31 anos, informou aos policiais militares que passou as últimas horas tentando se defender e evitar que sua casa fosse invadida pelo ex-companheiro.

Na madrugada, o homem pulou o muro da residência várias vezes para ameaçá-la e a agrediu fisicamente. Usuário de drogas e fora de controle, ele afirmou que não deixaria a vítima em paz por causa do fim do casamento. O homem foi localizado pelos militares pouco depois da denúncia e preso.

O casal esteve junto por sete anos e tem uma filha. A mulher solicitou uma medida protetiva de emergência, que foi concedida pela Justiça. No entanto, a liberdade provisória do homem foi autorizada mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2 mil.

Com a medida, ele está proibido de acessar ou frequentar a casa da ex-mulher, bem como qualquer outra residência com a qual ela conviva. Também está proibido de entrar em contato com a vítima e deve manter uma distância mínima de 200 metros dela.