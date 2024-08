Polícia Civil prendeu suspeitos de envolvimento em morte de idosa em Jacinto, no interior de Minas

Cinco homens, com idades entre 20 e 38 anos, foram presos nessa sexta-feira (2/8) em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, suspeitos de participarem envolvimento na morte de uma idosa de 71 anos. A vítima teria sido morta por engano em ataque cujo alvo seria seu neto.

O homicídio ocorreu em 13 de junho, quando dois dos suspeitos arrombaram a porta da casa da idosa e a atingiram com três tiros na cabeça. As investigações da Polícia Civil de Minas Gerais indicaram que o alvo seria o neto da vítima, que estaria envolvido com o tráfico de drogas.





No dia seguinte ao crime, a polícia localizou os suspeitos na zona rural de Jacinto, mas apenas um deles foi capturado. O outro foi preso em 27 de junho pela Polícia Militar da Bahia, em Porto Seguro, com uma submetralhadora artesanal, munições e drogas.