Um acidente envolvendo carro e caminhão fecha a BR-381, na altura da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas, na manhã desta segunda-feira (5/8).





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida frontal no km 367 deixou ao menos uma pessoa gravemente ferida.

Às 6h35, a pista foi fechada nos dois sentidos para atendimento a ocorrência e segue sem previsão para liberação.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender vítima presa às ferragens. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a vítima inconsciente no automóvel. "Foram utilizadas técnicas avançadas de desencarceramento para liberar a vítima com segurança. O resgate foi realizado com equipamentos especializados e a vítima foi retirada das ferragens", informou a assessoria da corporação.





A vítima foi estabilizada e transportada para o Hospital Margarida de João Monlevade, onde permanece sob cuidados intensivos.

Ocorrência segue em andamento.