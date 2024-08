PM ainda procura suspeito de balear homem em Guaxupé, no Sul de Minas

Um homem de 39 anos foi encontrado ferido em um carrinho de bebê na frente da delegacia da Polícia Civil, em Guaxupé, no Sul de Minas Gerais. O caso ocorreu na madrugada desse domingo (4/8).

De acordo com o Boletim de Ocorrências, os militares foram acionados para atender uma suspeita de agressão. Ao chegarem ao local, encontraram um homem com intenso sangramento na região do abdômen, sentado em um carrinho de bebê.

Posteriormente, constatou-se que ele havia levado um tiro. O homem foi levado em estado grave ao hospital. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Além da Polícia Militar, os bombeiros e a Guarda Municipal também estiveram no local. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido conduzido à delegacia.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime.