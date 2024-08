O dia deve ser quente e seco nesta segunda-feira (5/8) em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode chegar a 33ºC e os índices de umidade relativa do ar ficam entre 30% e 20% em mais de 100 cidades mineiras.

Segundo o Inmet, o dia deve ser de céu parcialmente nublado com névoa úmida ou nevoeiro no Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Zona da Mata. No Sul, Sudoeste, Oeste, Triângulo e Alto Paranaíba pode haver névoa seca. Já nas demais regiões, o dia é de céu claro a parcialmente nublado.

Seca na capital

Em Belo Horizonte, a previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado com sensação de frio nas primeiras horas do dia e ao anoitecer, além de tempo seco, à tarde. A temperatura mínima registrada nesta segunda (5) foi de 14,4ºC e a máxima pode chegar a 27ºC.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a sensação térmica foi de 3,5ºC, às 6h, na estação Cercadinho. Já na estação Pampulha, a temperatura mínima foi de 17,7 °C com sensação térmica de 17,5 °C, às 6h.

O órgão municipal não registrou chuva e, portanto, a capital marca 109 dias sem chuva. O recorde histórico de seca na cidade é de 113 dias sem chuva, registrado em 2019. A baixa umidade do ar contribui para o clima seco, já que os índices ficam em torno de 30% à tarde.



