Um carro bateu em uma árvore no início da tarde desta segunda-feira (5/8) na Avenida Raja Gabaglia, na altura do número 1.492, no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte.





A vítima é uma mulher de aproximadamente 40 anos que seguia no sentido bairro quando se chocou com uma árvore no canteiro central, próximo ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Ela estava com um passaporte australiano e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e apresentava apenas suspeita de fratura no braço.





A Polícia Militar e a BHTrans também foram acionados.