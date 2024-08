O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado nesse sábado (3/8) às margens da BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, a vítima é uma mulher parda, com aproximadamente 40 anos. O corpo, encontrado próximo ao trevo de acesso a Santa Bárbara, tinha queimaduras em um dos braços e ferimentos no rosto, com indícios de possível exposição a ácido.





Devido à dificuldade de identificação da vítima, a divisão especializada em desaparecidos da Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi acionada para ajudar na investigação. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas.