Um acidente envolvendo quatro veículos complica o trânsito para quem passa pelo bairro Buritis, região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (6/8).





Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão perdeu os freios e bateu em três carros estacionados na rua Geraldo Lúcio Vasconcelos. Com o impacto, os carros foram arrastados até o cruzamento da rua com a Avenida Professor Mário Werneck.





Na rua de cima, o caminhão ainda atingiu uma caminhonete. Um dos carros foi parar embaixo do caminhão.

Na hora do acidente, três pessoas estavam dentro do caminhão. O veículo, que saiu do bairro Jardim Canada, em Nova Lima, com carga de pisos de porcelanato, faria uma entrega no Buritis quando aconteceu a batida.





Segundo Wallace Santana, de 42 anos, um dos passageiros do caminhão, o motorista pensou em jogar o veículo em um poste ao perceber a falha nos freios mas que, devido ao peso da carga, a manobra seria arriscada.

"Como estava muito pesado, se batesse no poste, a carga todo iria por cima da cabine e nós - os passageiros do caminhão - iríamos morrer. Então colidimos nos carros. Susto foi muito grande. Deus colocou a mão e colocou os carros na rua para amenizar a batida. Do jeito que o caminhão desceu, se não tivesse os carros na via, a gente tinha atravessado a avenida e o estrago seria maior".

Quatro pessoas que estavam dentro dos veículos atingidos receberam os primeiros socorros no local do acidente, mas dispensaram atendimento hospitalar. O motorista do caminhão não se feriu.

O Corpo de Bombeiros fez a contenção de vazamento de óleo e combustível na pista. Houve também um vazamento de gás GNV do cilindro de um dos carros, que também já foi contido.

O local foi isolado. Segundo a BHTrans, o trânsito na região é complicado. A rua Geraldo Lúcio Vasconcelos e a Avenida Professor Mário Werneck, no sentido Avenida Raja Gabaglia, estão interditadas.



O desvio pode ser feito pela Avenida Aggeo Pio Sobrinho, Rua Eli Seabra Filho, Rua Maria Heilbuth Surette e retorno para a Mário Werneck.