O Exército instaurou nesta segunda-feira (5/8) um procedimento administrativo para investigar as circunstâncias do atropelamento de um policial civil na noite desse domingo (4/8). O acidente ocorreu na Avenida Governador Benedito Valadares, conhecida como Via Expressa, no Bairro Vila Oeste, na Região Oeste de Belo Horizonte.

De acordo com o Comando Militar do Leste, o tenente envolvido no incidente pertence ao 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, localizado no Barro Preto, na Região Centro-Sul da cidade. Em nota, o comando informou que “um militar se envolveu em um acidente de trânsito com vítima, nas proximidades da Arena MRV, em Belo Horizonte. Um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso”.

Ainda não há informações sobre possíveis punições. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também está investigando o ocorrido.

O caso

O boletim de ocorrência revela que o acidente aconteceu quando uma equipe da Polícia Civil realizava uma abordagem e tentava sinalizar o local. Durante essa operação, o tenente, que dirigia um Fiat Uno, atropelou o policial civil que estava à esquerda da via. O impacto fez com que o policial fosse arremessado a cerca de 20 metros e colidisse com uma mureta da Via Expressa.

O tenente informou que seguia na via com a mulher quando viu uma pessoa vestida de preto apontando para o lado direito da pista. Ao pensar que se tratava de uma pessoa pedindo carona, ele mudou para a faixa central e sentiu que bateu em algo.

O policial civil foi socorrido para o Hospital João XXIII com fraturas graves nas pernas e passou por cirurgia.

Durante o registro da ocorrência, o tenente do Exército afirmou que ingeriu bebida alcóolica, mas que fazia muito tempo, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi detido e encaminhado para uma delegacia de Polícia Civil. O comando do Exército acompanhou.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais a perícia oficial compareceu ao local do acidente e a autoridade policial lavrou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ainda conforme informado pela corporação, o termo foi lavrado em "desfavor do condutor do veículo, de 25 anos, por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que assumiu o compromisso de comparecer à audiência perante o Juizado Especial Criminal para as medidas legais cabíveis."