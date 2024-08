Cinco pessoas ficaram feridas em uma batida envolvendo dois ônibus na rodovia BR-354, em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, em Minas. Os dois veículos levavam trabalhadores rurais para o serviço nesta segunda-feira (5/8). Dois dos feridos foram internados com traumatismo craniano.

A colisão aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem entre os veículos, na altura do KM 326. Segundo um dos motoristas, ambos os coletivos seguiam no mesmo sentido da via, e ele sinalizou a ultrapassagem, mas foi surpreendido pelo outro condutor, que virou de repente para a esquerda. Não houve tempo para frear o ônibus.

O outro motorista afirmou que iria entrar à esquerda e viu pelo retrovisor o outro ônibus piscando farol. Ele teria entendido que poderia fazer a conversão, sendo permitido pelo colega de profissão.

Um dos veículos parou fora da pista e o que bateu estava com danos na parte da frente do carro.

Um dos motoristas teve fratura exposta na perna direita. Ele e as duas pessoas que tiveram traumatismo craniano foram as vítimas mais graves atendidas no local. Os demais feridos tiveram escoriações, cortes e sentiam dores diversas.