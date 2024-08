O tráfego no km 117,4 da rodovia MG-050, em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas Gerais, será completamente interrompido a partir das 16h desta terça-feira (6/8). Segundo a concessionária Via Nascentes, isso acontece em razão do serviço de detonação de rocha da empresa MBL Irabrita.





O trânsito será interditado próximo ao Estrela do Oeste Clube nos dois sentidos de circulação por aproximadamente dez minutos. O trecho será sinalizado, mas a concessionária orienta que os motoristas redobrem sua atenção.

Saiba mais: homem é morto a tiros na frente do pai ao sair de culto na Grande BH



Para mais informações, os usuários podem acionar a concessionária por meio do telefone 0800 282 0505 (ligação gratuita).







Saiba mais: pai e filha morrem em acidente de carro no Sul de Minas

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice