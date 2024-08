Uma ossada humana foi localizada na noite desta segunda-feira (12/8) em uma plantação de fazenda de Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Segundo informações de registro policial, juntamente à ossada, foram encontrados roupas, dinheiro e documentos. Os objetos foram reconhecidos por familiares como sendo de Antônio Damasceno, 81 anos. Ele havia saído de sua casa na tarde do dia 26 de abril deste ano e não foi mais visto.





Também consta no registro policial que a ossada foi encontrada por um funcionário da fazenda, no momento que ele tentava localizar um animal. A fazenda onde a vítima foi localizada fica há cerca de 2 km da residência do irmão, de onde ela saiu, localizada no bairro Morada Nova.





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o desaparecimento do idoso, de 81 anos, foi registrado no dia 30 de abril, em Patrocínio. "O irmão do desaparecido informou, à época, que o idoso saiu de casa no dia 26 de abril e não retornou. De imediato, a PCMG instaurou procedimento investigatório para a devida apuração dos fatos", complementa.





Ainda conforme nota da PCMG, na data de segunda-feira (12/8), a Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer em uma fazenda, onde uma ossada foi localizada e, ao seu lado, uma carteira contendo documentos do idoso desaparecido. "A perícia oficial deslocou ao local, onde realizou os trabalhos de praxe e a ossada foi liberada para a funerária. A PCMG aguarda a conclusão de laudos periciais, quando poderá repassar novas informações", finalizou a instituição.