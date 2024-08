Homenagens à padroeira de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem, festejos em Lagoa Santa e Nova Lima, e a tradicional Peregrinação das Juventudes ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, também na Região Metropolitana da capital. A quinta-feira (15/8), feriado da Assunção de Nossa Senhora, será de muitas celebrações em Minas, com missas, procissões, bênçãos e encontros religiosos.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A Serra da Piedade, em Caeté, deverá receber, logo na manhã de quinta-feira, cerca de quatro mil jovens. Às 8h, as caravanas serão recebidas na Estação da Piedade, localizada no caminho que leva ao ponto mais alto do maciço. De acordo com a Arquidiocese de BH, os jovens, a partir desse ponto, vão caminhar, em procissão, até a menor basílica do mundo, a Ermida da Padroeira de Minas Gerais, do século 18. O singelo templo guarda a imagem barroca de Nossa Senhora da Piedade, esculpida por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814).

Em nota, a arquidiocese informa que “durante a procissão, os jovens viverão momentos de oração conduzidos pelos bispos auxiliares”. No ponto mais alto do santuário, na praça diante da basílica, os jovens se unem para celebração eucarística, às 11h, presidida pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Na capital

Na quinta-feira, o Santuário Arquidiocesano Santíssima Eucaristia (Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem), na Região Central da capital, tem programação especial, com atividades gastronômicas e missas para a Festa da Padroeira de Belo Horizonte – neste ano, o tema é “Maria, mulher do sim, do anúncio e do serviço”.

Reconhecida como marco zero da capital, o templo (Rua Sergipe, 175) receberá os fiéis para missas às 7h, 8h30, 11h, 13h, 15h e às 18h, além da tradicional procissão luminosa, que começará às 17h, na Praça Rio Branco (Praça da Rodoviária) e seguirá ao longo da Avenida Afonso Pena, em direção ao Santuário Arquidiocesano. Dom Walmor presidirá a missa das 18h.

Programação

As chamadas festas marianas terão programação especial no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Saúde, em Lagoa Santa, na Paróquia Nossa Senhora do Pilar, em Nova Lima, e na Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Caeté.

Em Lagoa Santa, o santuário dedicado a Nossa Senhora da Saúde celebra o 201º jubileu da padroeira da cidade. As missas serão celebradas de manhã, à tarde e à noite, sendo a última às 19h30.Já em Nova Lima, a festa em louvor a Nossa Senhora do Pilar terá solene celebração eucarística, às 6h, havendo, na sequência, caminhada de fé e procissão pelas ruas da cidade. Em Caeté, a festa da padroeira Nossa Senhora do Bom Sucesso, acolherá os devotos para missas às 8h, 10h, 13h e 16h, finalizando com a procissão luminosa.

Dia de Nossa Senhora

A festa da Assunção de Nossa Senhora é uma das mais antigas da Igreja. Já no ano 600 a Igreja Católica festejava esse dia de glória de Maria Santíssima. A festividade lembra como a Mãe de Jesus Cristo recebeu a recompensa de suas obras, dos seus sofrimentos, penitências e virtudes. Não só a alma, também o corpo da Virgem Santíssima fez entrada solene no céu. A Assunção foi declarada um dogma da Igreja em 1950 pelo Papa Pio XII.

A oficialização de Nossa Senhora da Boa Viagem a padroeira de BH ocorreu em 1967, a pedido do cardeal dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, do Rio de Janeiro. Na região, no entanto, a devoção, trazida pelos portugueses, existia desde o início do século 18, quando da instalação do Arraial do Curral del-Rei. Em 8 de fevereiro de 1967, foi instituído feriado municipal em homenagem à Assunção de Nossa Senhora, pela Lei nº 1.327.