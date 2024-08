Dois voos saindo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana de BH, nesta terça-feira (13/8), foram cancelados por questões técnicas nas aeronaves. Os destinos eram Recife, capital de Pernambuco, e Governador Valadares, município mineiro no Vale do Rio Doce.

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras, companhia responsável por ambos os voos, não detalhou quais foram as questões técnicas que levaram ao cancelamento.





“Os clientes afetados receberam a assistência necessária prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações”, informou a companhia.

O voo AD5089, com destino a Recife, estava com embarque previsto para às 8h55 desta terça, mas foi reagendado para o mesmo horário na quarta-feira (14/8). Já o voo AD2875, para Governador Valadares, tinha embarque às 8h05 de hoje e também foi reagendado para quarta-feira nesse mesmo horário.







