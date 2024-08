A Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de incendiar um ônibus do transporte coletivo na MG-010, km 19, próximo à entrada para a rodovia MG-424, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (12/8). O homem, de 23 anos, foi localizado e detido horas depois da ocorrência.





O motorista do veículo, da linha alimentadora 5715 -Gávea/Terminal Morro Alto, informou à Polícia Militar que parou no ponto às margens da rodovia e dois indivíduos embarcaram. Ao voltar com o veículo para a MG-010, os dois ordenaram que o condutor parasse o ônibus na pista, mandaram que todos os passageiros descessem e atearam fogo no veículo.





O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local. Não houve vítimas. "Na hora do incêndio, o ônibus trafegava na pista da direita, sentido Belo Horizonte, e causou retenção no tráfego até que as chamas fossem controladas. A normalização do fluxo na rodovia ocorrerá após a desobstrução da via", informou o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

O motorista passou as características dos suspeitos do crime e a polícia iniciou rastreamento na região. Horas depois, um deles foi localizado e reconhecido pelo condutor.





O segundo suspeito, de 34 anos, também foi identificado, mas ainda não foi localizado. De acordo com a Polícia Militar, o incêndio foi iniciado a mando de detentos do Presídio de Patrocínio.





A ocorrência foi passada para a Polícia Civil, que investigará o caso.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia